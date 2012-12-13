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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 20:34 BJT

国际油市: 亚洲柴油裂解价差上升,因新加坡库存降至三周低点

路透新加坡12月13日 - 亚洲柴油裂解价差周四上涨,因新加坡库存降
至三周低点,从韩国的进口减少且澳洲需求转好.
    
    路透数据显示,1月柴油裂解价差上升0.24美元至每桶19.70美元.
    
    新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示,截至12月12日当周,该
国境内航煤和柴油库存下降约14%至990万桶.
    
    交易商称,澳洲从新加坡进口的柴油较前周上涨20%,至约14.4万桶.从
韩国运往新加坡的船货减少逾四分之一,可能是因为炼厂加大生产取暖燃
料煤油,导致柴油产量下滑.
    
    但裂解价差的涨势受到限制,因预期越南进口需求可能下降.该国大型
燃料进口商连续第三次未确定季度定期合同.
    
    交易商表示,台湾中油公司已售出一批含硫500 ppm、1月装运的柴油
船货,每桶贴水约0.2美元,并售出一批含硫1%的柴油船货,每桶较新加坡报
价贴水2.10-2.20美元.
    
    交易商表示,Bahrain Petroleum Corp至少已在现货市场售出一船1月
装运的柴油,价格远低于同期定期合同价格.(完)

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