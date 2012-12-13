国际油市: 亚洲柴油裂解价差上升,因新加坡库存降至三周低点

路透新加坡12月13日 - 亚洲柴油裂解价差周四上涨,因新加坡库存降 至三周低点,从韩国的进口减少且澳洲需求转好. 路透数据显示,1月柴油裂解价差上升0.24美元至每桶19.70美元. 新加坡国际企业发展局(IES)公布的数据显示,截至12月12日当周,该 国境内航煤和柴油库存下降约14%至990万桶. 交易商称,澳洲从新加坡进口的柴油较前周上涨20%,至约14.4万桶.从 韩国运往新加坡的船货减少逾四分之一,可能是因为炼厂加大生产取暖燃 料煤油,导致柴油产量下滑. 但裂解价差的涨势受到限制,因预期越南进口需求可能下降.该国大型 燃料进口商连续第三次未确定季度定期合同. 交易商表示,台湾中油公司已售出一批含硫500 ppm、1月装运的柴油 船货,每桶贴水约0.2美元,并售出一批含硫1%的柴油船货,每桶较新加坡报 价贴水2.10-2.20美元. 交易商表示,Bahrain Petroleum Corp至少已在现货市场售出一船1月 装运的柴油,价格远低于同期定期合同价格.(完)