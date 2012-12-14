国际油市: 亚洲航煤裂解价差上涨,受取暖油需求激励

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月14日 - 亚洲航煤裂解价差周五上涨,行业消息人士称,日本的煤油需求强劲.煤油是类似航 模的油品,被用作取暖燃料. 中国航油亦有需求,该公司买进第二批1月初装运的航煤船货,从新加坡起运. 行业消息人士称,该公司另在现货市场购入近180万桶12月和1月航煤. 路透数据显示,1月航煤裂解价差上升0.23美元,每桶较迪拜原油升水19.84美元. 交易商表示,虽然据称中国的航煤需求稳定,但中国航油一直在扩大贸易活动,或许这就是其大笔购买船货 的原因. 行业消息人士称,燃料零售商SeaOil Philippines已敲定明年购买柴油和汽油的定期合同,规模与今年一致 . 一名消息人士表示,该公司每月将从中国石油购买10万桶92号汽油,并每月从泰国PTT购买10万桶柴油. 该消息人士补充道,合约的价格还不清楚,但柴油可能较新指标含硫500 ppm柴油报价升水.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。