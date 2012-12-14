国际油市: 亚洲航煤裂解价差上涨,受取暖油需求激励

路透新加坡12月14日 - 亚洲航煤裂解价差周五上涨,行业消息人士称,日本的煤油需求强劲.煤油是类似航 模的油品,被用作取暖燃料. 中国航油亦有需求,该公司买进第二批1月初装运的航煤船货,从新加坡起运. 行业消息人士称,该公司另在现货市场购入近180万桶12月和1月航煤. 路透数据显示,1月航煤裂解价差上升0.23美元,每桶较迪拜原油升水19.84美元. 交易商表示,虽然据称中国的航煤需求稳定,但中国航油一直在扩大贸易活动,或许这就是其大笔购买船货 的原因. 行业消息人士称,燃料零售商SeaOil Philippines已敲定明年购买柴油和汽油的定期合同,规模与今年一致 . 一名消息人士表示,该公司每月将从中国石油购买10万桶92号汽油,并每月从泰国PTT购买10万桶柴油. 该消息人士补充道,合约的价格还不清楚,但柴油可能较新指标含硫500 ppm柴油报价升水.(完)