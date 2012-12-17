国际油市: 亚洲柴油裂解价差下降,因台湾和印度供给增加

路透新加坡12月17日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑,行业消息人士称 ,台湾和印度供应增加,并且明年初需求可能仍然疲弱. 路透数据显示,1月柴油裂解价差下降0.12美元,每桶较迪拜原油升水1 9.49美元. 交易商称,台湾Formosa Petrochemicals和印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)提供总计逾130万桶1月装运的柴油. 这对两家公司而言都是第二批1月柴油船货. 该地区需求仍然疲弱,尽管斯里兰卡Ceylon Petroleum在现货市场为3 0万桶高硫柴油询价. 知情人士表示,该公司尚未敲定明年柴油定期采购合同,料会在一个月 内确定下来. 消息人士补充道,该公司必须通过现货市场填补需求,尽管该国唯一的 炼厂接近全负荷运转. 交易商称,新加坡现货升水大幅下滑,因1月基础定价基准作出调整. 定价机构普氏将从1月起把指标柴油报价从含硫5,000 ppm调整为500 ppm.该机构公布的价格在亚洲和中东大多数合同中使用.(完)