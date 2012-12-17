国际油市: 亚洲柴油裂解价差下降,因台湾和印度供给增加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月17日 - 亚洲柴油裂解价差周一下滑,行业消息人士称 ,台湾和印度供应增加,并且明年初需求可能仍然疲弱. 路透数据显示,1月柴油裂解价差下降0.12美元,每桶较迪拜原油升水1 9.49美元. 交易商称,台湾Formosa Petrochemicals和印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)提供总计逾130万桶1月装运的柴油. 这对两家公司而言都是第二批1月柴油船货. 该地区需求仍然疲弱,尽管斯里兰卡Ceylon Petroleum在现货市场为3 0万桶高硫柴油询价. 知情人士表示,该公司尚未敲定明年柴油定期采购合同,料会在一个月 内确定下来. 消息人士补充道,该公司必须通过现货市场填补需求,尽管该国唯一的 炼厂接近全负荷运转. 交易商称,新加坡现货升水大幅下滑,因1月基础定价基准作出调整. 定价机构普氏将从1月起把指标柴油报价从含硫5,000 ppm调整为500 ppm.该机构公布的价格在亚洲和中东大多数合同中使用.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。