国际油市: 亚洲柴油现货升水下滑,因中国增加供应

路透新加坡12月19日 - 亚洲柴油现货升水周三下滑,行业消息人士称,需求未能跟着中国供应 可能增加的步伐. 行业消息人士表示,中国中石化和中石油1月料出口约30万吨柴油,与11月和12月的出口量一致. 交易商称,亚洲价格比欧洲要高,这使得从东方向西方运输船货的套利机会变得没有吸引力. 交易商表示,在2013年定期合同协商方面,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)对运往吉达的柴 油船货寻求每桶较中东指标报价升水3.90美元、对运往吉赞船货寻求每桶升水4.50美元,对运往拉 斯坦努拉的船货寻求每桶升水2.90美元. 行业消息人士称,泰国方面,Thai Oil明年第一季或不会定期出口柴油,因国内需求强劲,其可能 只提供现货船货. 一名知情人士表示,或许至少在3月之前,该炼厂没有可供出口的现货船货. 另一名消息人士称,"旺季通常在一年的第一和第四季度,需求也将在泼水节前回升."其指的是 明年4月中旬的泰国新年.(完)