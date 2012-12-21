国际油市: 亚洲柴油裂解价差上升,此前印度Reliance一炼厂发生火灾

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透新加坡12月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五攀升,行业消息人士表 示,有消息称印度Reliance Industries贾姆讷格尔炼厂起火. 路透数据显示,1月柴油裂解价差上涨0.46美元,每桶较迪拜原油升水2 0.86美元. Reliance发言人周五称,周四发生火灾后,该公司将在一到两天内重启 日产66万桶旧炼厂的常压蒸馏单元. Reliance发言人Tushar Pania表示,这场火灾在该单元维护时发生,当 时该单元是关闭的.Pania称火势不大,迅速得到控制. 交易商称,1月装运的柴油充沛,可以填补亚洲需求. 交易商表示,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals向BB Ene rgy售出含硫0.5%、1月24-26日装运的柴油船货. 他们补充道,升水尚不清楚,但BB Energy可能购买该船货用来弥补Jor dan缺口. Jordan Petroleum可能从BB Energy购入35万吨1月至2月交付的柴油, 每吨较中东含硫0.25%柴油报价升水约32美元. 该消息尚未得到证实.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即