国际油市: 亚洲柴油裂解价差上升,此前印度Reliance一炼厂发生火灾

路透新加坡12月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五攀升,行业消息人士表 示,有消息称印度Reliance Industries贾姆讷格尔炼厂起火. 路透数据显示,1月柴油裂解价差上涨0.46美元,每桶较迪拜原油升水2 0.86美元. Reliance发言人周五称,周四发生火灾后,该公司将在一到两天内重启 日产66万桶旧炼厂的常压蒸馏单元. Reliance发言人Tushar Pania表示,这场火灾在该单元维护时发生,当 时该单元是关闭的.Pania称火势不大,迅速得到控制. 交易商称,1月装运的柴油充沛,可以填补亚洲需求. 交易商表示,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals向BB Ene rgy售出含硫0.5%、1月24-26日装运的柴油船货. 他们补充道,升水尚不清楚,但BB Energy可能购买该船货用来弥补Jor dan缺口. Jordan Petroleum可能从BB Energy购入35万吨1月至2月交付的柴油, 每吨较中东含硫0.25%柴油报价升水约32美元. 该消息尚未得到证实.(完)