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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 21:12 BJT

国际油市: 亚洲柴油裂解价差下滑,因新加坡库存增加

路透新加坡12月27日 - 亚洲柴油裂解价差周四下跌,因新加坡库存增加凸显需求疲软且供应充沛.

路透数据显示,1月柴油裂解价差下跌0.13美元,每桶较迪拜原油升水19.63美元.

新加坡中质馏分油库存增长近3.7%,触及三周高位1,052.5万桶,彰显需求趋弱.

从新加坡运往马来西亚的柴油船货减少,但出口至新加坡的船货增加.

截至12月26日当周,中国向新加坡运送了近7.7万吨柴油,因炼厂产能上升.而之前一周没有运输柴油.

海湾地区供应增加,Bahrain Petroleum Corp提供1月底装运的一批柴油和一批航煤船货.

航煤裂解价差攀升,因日本对该油品的需求仍然持续,受严冬影响.

交易商称,新加坡实货市场方面,来宝集团求购500 ppm的柴油,这种情况不太常见.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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