国际油市: 亚洲柴油裂解价差下滑,因新加坡库存增加

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡12月27日 - 亚洲柴油裂解价差周四下跌,因新加坡库存增加凸显需求疲软且供应充沛.
路透数据显示,1月柴油裂解价差下跌0.13美元,每桶较迪拜原油升水19.63美元.
新加坡中质馏分油库存增长近3.7%,触及三周高位1,052.5万桶,彰显需求趋弱.
从新加坡运往马来西亚的柴油船货减少,但出口至新加坡的船货增加.
截至12月26日当周,中国向新加坡运送了近7.7万吨柴油,因炼厂产能上升.而之前一周没有运输柴油.
海湾地区供应增加,Bahrain Petroleum Corp提供1月底装运的一批柴油和一批航煤船货.
航煤裂解价差攀升,因日本对该油品的需求仍然持续,受严冬影响.
交易商称,新加坡实货市场方面,来宝集团求购500 ppm的柴油,这种情况不太常见.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼; 审校 田建华)
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI