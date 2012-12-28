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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 20:57 BJT

国际油市: 亚洲柴油裂解价差走坚,因寒冷天气使日本对煤油需求旺盛

路透新加坡12月28日 - 亚洲柴油裂解价差周五上涨,行业消息人士称,由于日本天气寒冷,使对取暖油的需求旺盛.

根据路透数据,1月航煤裂解价差走阔0.02美元,每桶较迪拜原油溢价20.05美元,扩大上个交易日的涨幅.

交易商称,新年假期期间,日本全国的天气料将较往常更为寒冷,这提振了对煤油的需求.

日本经济产业省的数据显示,11月煤油销售较上年同期攀升23.2%,至202万公升(或127万桶)

据一位知情人士透露,越南的Petrolimex计划改变2013年长期合同的定价方法,将报价由当前的含硫量0.25%的柴油改为含硫量500ppm的柴油.

消息人士称,定价方法的变化,也导致该公司推迟发出明年进口柴油和汽油的合同.

沙特方面,交易商称,Saudi Aramco Products Trading Co同意以每桶较中东报价高2.70美元的价格出售1月至6月的航煤长期供应协议,具体数量未对外披露.货物将由Jubail港装运.

这个价格较当前的长期协议价高出近30%.

上述交易商称,买家很可能是皇家荷兰/壳牌石油集团,不过这无法马上得以确认.(完)

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(编译 李春喜; 审校 田建华)

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