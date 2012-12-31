国际油市: 2012年柴油和航煤裂解价差均价创五年高位,油品价格亦上涨

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡12月31日 - 2012年柴油和航煤裂解价差均价创五年高位,且油品价格也上涨,追随布兰特原油价格涨势.
路透数据显示,柴油和航煤裂解价差分别较迪拜原油每桶溢价19.02美元和19.53美元,为2007年以来最高.
尽管裂解价差本年度收高,但今年第四季两油品的表现最差,因全球经济疲软降低了需求.
2013年需求或有所回暖,不过亚洲和中东增产料导致供应增加,交易商预期裂解价差保持在今年水准.
现货市场有来自埃及石油总公司(EGPC)的需求,该公司求购2月-6月运抵苏伊士的21.6万吨柴油船货.
海湾地区Bahrain Petroleum Corp向维多售出4万吨500 ppm的柴油,1月28-31日装运,价格为每桶较中东报价溢价1.90-1.95美元.
这较该公司此前售予Litasco的船货高出0.50-0.65美元,反映出由于指标油品变化带来的不确定性导致溢价可能跳涨.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校)
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)