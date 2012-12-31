国际油市: 2012年柴油和航煤裂解价差均价创五年高位,油品价格亦上涨

路透新加坡12月31日 - 2012年柴油和航煤裂解价差均价创五年高位,且油品价格也上涨,追随布兰特原油价格涨势.

路透数据显示,柴油和航煤裂解价差分别较迪拜原油每桶溢价19.02美元和19.53美元,为2007年以来最高.

尽管裂解价差本年度收高,但今年第四季两油品的表现最差,因全球经济疲软降低了需求.

2013年需求或有所回暖,不过亚洲和中东增产料导致供应增加,交易商预期裂解价差保持在今年水准.

现货市场有来自埃及石油总公司(EGPC)的需求,该公司求购2月-6月运抵苏伊士的21.6万吨柴油船货.

海湾地区Bahrain Petroleum Corp向维多售出4万吨500 ppm的柴油,1月28-31日装运,价格为每桶较中东报价溢价1.90-1.95美元.

这较该公司此前售予Litasco的船货高出0.50-0.65美元,反映出由于指标油品变化带来的不确定性导致溢价可能跳涨.(完)

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