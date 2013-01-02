国际油市: 亚洲柴油与航煤裂解价差持稳,但供应增加可能削减利润

路透新加坡1月2日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三继续持稳,不过行业消息人士称,未来几周现货供应增加可能令稀释利润.

路透数据显示,2月柴油和航煤裂解价差分别为较迪拜原油每桶溢价19.02美元和19.53美元.

交易商称,台湾中油公司在现货市场出售一批航煤船货,可能吸引北亚客户的强劲需求,因冬季气候异常严寒.

一位消息人士表示,这批船货可能也是11月一座新重油催化裂解装置(RFCC)启用带来的收获.

一位行业消息人士透露,中国航油求购140万桶船期在1月至2月期间的航煤船货,但只认购到一部分.

另一位交易人士称,该公司购买的船货溢价可能在每桶0.30至0.40美元左右,不过这一消息未得到立即证实.

Bahrain Petroleum出售一笔船期为1月22-25日航煤船货,较中东原油报价每桶升水约1.70美元,比前一批船货售价低0.30-0.60美元.

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)完成2013年柴油和航煤有期合约的签订.交易商称,其与BP,壳牌石油,P66,Independent Petroleum Group和维多签订500 ppm含硫柴油的供应合同.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文