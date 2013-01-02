国际油市: 亚洲柴油与航煤裂解价差持稳,但供应增加可能削减利润

《全球汇市》美元周线料收跌，地缘政治紧张局势主导市场
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
路透新加坡1月2日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三继续持稳,不过行业消息人士称,未来几周现货供应增加可能令稀释利润.
路透数据显示,2月柴油和航煤裂解价差分别为较迪拜原油每桶溢价19.02美元和19.53美元.
交易商称,台湾中油公司在现货市场出售一批航煤船货,可能吸引北亚客户的强劲需求,因冬季气候异常严寒.
一位消息人士表示,这批船货可能也是11月一座新重油催化裂解装置(RFCC)启用带来的收获.
一位行业消息人士透露,中国航油求购140万桶船期在1月至2月期间的航煤船货,但只认购到一部分.
另一位交易人士称,该公司购买的船货溢价可能在每桶0.30至0.40美元左右,不过这一消息未得到立即证实.
Bahrain Petroleum出售一笔船期为1月22-25日航煤船货,较中东原油报价每桶升水约1.70美元,比前一批船货售价低0.30-0.60美元.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)完成2013年柴油和航煤有期合约的签订.交易商称,其与BP,壳牌石油,P66,Independent Petroleum Group和维多签订500 ppm含硫柴油的供应合同.(完)
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(编译 郑茵 审校)
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--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com