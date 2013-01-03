国际油市: 中航油求购航煤船货,推升现货升水

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡1月3日 - 中国航油周四在亚洲交易时段求购一批航煤船货,帮助推升该油品的现货升水.
交易商称,该公司求购船期为1月18-22日的24.5万桶航煤,启运地点为新加坡.
交易商还表示,中航油在12月曾求购最高140万桶船期为1月和2月的航煤,但可能未全数购足,因冬季气候较平常严寒,北亚市场的现货供应有限.
有期合约谈判方面,行业消息人士称,印度炼厂Reliance接近谈妥2013年的柴油和航煤有期合约.
消息人士表示,Reliance至少与一家买家商定,500 ppm含硫柴油较新指标中东原油报价每桶升水2.70美元,10 ppm含硫柴油合约升水为每桶约3.30-3.50美元.
航煤方面,Reliance敲定的2013年有期合约价格升水为每桶约2.40-2.50美元.
有关具体供货量和买家情况未能立即获知.
International Enterprise的数据显示,1月2日当周新加坡陆上柴油和航煤库存下滑3%至1,020.8万桶.
对澳洲和斯里兰卡的出口分别增长15%和逾九倍,帮助降低库存.
数据显示,上周自台湾的进口下降,从中国和香港没有进口.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 艾茂林)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。