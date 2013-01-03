国际油市: 中航油求购航煤船货,推升现货升水

路透新加坡1月3日 - 中国航油周四在亚洲交易时段求购一批航煤船货,帮助推升该油品的现货升水.

交易商称,该公司求购船期为1月18-22日的24.5万桶航煤,启运地点为新加坡.

交易商还表示,中航油在12月曾求购最高140万桶船期为1月和2月的航煤,但可能未全数购足,因冬季气候较平常严寒,北亚市场的现货供应有限.

有期合约谈判方面,行业消息人士称,印度炼厂Reliance接近谈妥2013年的柴油和航煤有期合约.

消息人士表示,Reliance至少与一家买家商定,500 ppm含硫柴油较新指标中东原油报价每桶升水2.70美元,10 ppm含硫柴油合约升水为每桶约3.30-3.50美元.

航煤方面,Reliance敲定的2013年有期合约价格升水为每桶约2.40-2.50美元.

有关具体供货量和买家情况未能立即获知.

International Enterprise的数据显示,1月2日当周新加坡陆上柴油和航煤库存下滑3%至1,020.8万桶.

对澳洲和斯里兰卡的出口分别增长15%和逾九倍,帮助降低库存.

数据显示,上周自台湾的进口下降,从中国和香港没有进口.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻