国际油市: 亚洲航煤升水涨至近两个月高位

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透新加坡1月4日 - 亚洲航煤现货升水周五攀升至近两个月高位,消息人士称,亚洲北部炼厂因尽力生产燃料煤油以满足取暖需求,减少航煤产量,使现货供应持续受限.
路透数据显示,航煤现货升水上涨11美分,至每桶较新加坡指标报价升水51美分,为11月7日达到55美分以来最高.
交易商表示,新加坡交易时段,中国航油继续在市场中寻求245,000桶1月19-23日装船的航煤,或因北亚船货供应有限.
中石化旗下的联合石化寻购1月30日至2月3日从新加坡装船的航煤船货.
柴油市场方面,交投依然淡静,交易期间0.5%含硫柴油未见买单和卖单.
交易商表示,该品级的柴油市场缺乏流动性,或表明越南和印尼等国需求依然疲弱.
交易员变动方面,业内消息人士称,Freepoint Commodities的新加坡办公室已聘用中质馏分油交易员Jason Gan.
另据消息人士称,商品交易公司MRI Trading已聘用初级交易员Ken Nishiyama从事所有油品交易.(完)
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(编译 丁琦; 审校 郑茵)
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据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。