国际油市: 亚洲航煤升水涨至近两个月高位

路透新加坡1月4日 - 亚洲航煤现货升水周五攀升至近两个月高位,消息人士称,亚洲北部炼厂因尽力生产燃料煤油以满足取暖需求,减少航煤产量,使现货供应持续受限.

路透数据显示,航煤现货升水上涨11美分,至每桶较新加坡指标报价升水51美分,为11月7日达到55美分以来最高.

交易商表示,新加坡交易时段,中国航油继续在市场中寻求245,000桶1月19-23日装船的航煤,或因北亚船货供应有限.

中石化旗下的联合石化寻购1月30日至2月3日从新加坡装船的航煤船货.

柴油市场方面,交投依然淡静,交易期间0.5%含硫柴油未见买单和卖单.

交易商表示,该品级的柴油市场缺乏流动性,或表明越南和印尼等国需求依然疲弱.

交易员变动方面,业内消息人士称,Freepoint Commodities的新加坡办公室已聘用中质馏分油交易员Jason Gan.

另据消息人士称,商品交易公司MRI Trading已聘用初级交易员Ken Nishiyama从事所有油品交易.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文