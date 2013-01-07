国际油市: 亚洲航煤价差升至一周高点,日本需求持续强劲

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透新加坡1月7日 - 亚洲航煤价差周一小幅走高,触及2013年高点,因冬季较预期寒冷,日本的煤油需求持续强劲.
2月航煤价差升0.34美元至每桶较迪拜原油升水19.32美元,为12月31日触及每桶19.53美元以来最高.
日本的煤油需求持续推动价格,买家竞争北亚现货市场有限的供给.
北亚一交易商称,日本料在1月进口超过200万桶航煤.
交易商称,中国航油周一在新加坡买进24.5万桶航煤,可能弥补了韩国现货紧俏的情况.
在柴油市场方面,则是供应充足,印度和台湾料将输出更多现货.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp (MRPL)和台湾台塑石化供应总数约152万桶2月装运的现货柴油.
然需求相当低迷,印尼和越南等主要进口国均缺乏交易活动.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。