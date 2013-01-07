版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 19:47 BJT

国际油市: 亚洲航煤价差升至一周高点,日本需求持续强劲

路透新加坡1月7日 - 亚洲航煤价差周一小幅走高,触及2013年高点,因冬季较预期寒冷,日本的煤油需求持续强劲.

2月航煤价差升0.34美元至每桶较迪拜原油升水19.32美元,为12月31日触及每桶19.53美元以来最高.

日本的煤油需求持续推动价格,买家竞争北亚现货市场有限的供给.

北亚一交易商称,日本料在1月进口超过200万桶航煤.

交易商称,中国航油周一在新加坡买进24.5万桶航煤,可能弥补了韩国现货紧俏的情况.

在柴油市场方面,则是供应充足,印度和台湾料将输出更多现货.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp (MRPL)和台湾台塑石化供应总数约152万桶2月装运的现货柴油.

然需求相当低迷,印尼和越南等主要进口国均缺乏交易活动.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐