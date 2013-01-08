国际油市: 亚洲煤油现货价差升至数年高点,受严寒天候带动

路透新加坡1月8日 - 亚洲煤油现货升水升至数年高点,多位交易商周二表示,此乃因区域遭逢数十年来最严峻的寒冬,推升热燃油的需求.

他们并称,一家韩国炼油厂出售一批1月底的船货给一日本买家,升水幅度约为每桶12美元,较两周前上涨20%,且较去年同期的每桶5美元升水增加一倍有余.

中国正面临28年来的最低温.日本许多地方的降雪创下纪录新高,而印度北部也创下至少44年来最寒冷的天候,导致有超过百位游民丧生,而这都料将增加能源需求.

根据日本经济产业省数据,日本11月每日煤油销售较上年同期增加近8万桶或23%,至每日422,649桶水准.

根据独立油品分析师Osamu Fujisawa估算,上述数量创下2008年11月以来的11月最高水准.强劲的销售势头延续至12月,较上年同期成长约7-8%至每日70万桶.

Fujisawa表示,过去两个月需求大增,将带动2012年每日煤油销售较上年成长1.5%至每日34万桶.

新加坡交易时段,主要石油业者BP标购1月27-31日装运的中东含硫500ppm柴油船货,较区域报价每桶升水约2.40美元.

这远较Kuwait Petroleum Corp上周标售的1月装运船货价格来得高,当时是较中东报价每桶升水0.4-0.5美元.(完)

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