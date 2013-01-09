国际油市: 亚洲柴油价差走强,受越南及菲律宾需求带动

路透新加坡1月9日 - 亚洲柴油价差周三上涨,因有越南及菲律宾现货需求浮现,不过交易商指出,供给仍足以应付额外需求.
路透数据显示,2月柴油裂解价差升0.24美元,每桶较迪拜原油升水19.73美元.
越南PV Oil寻求少量买进2月高含硫柴油,而Saigon Petro也正寻求2月现货.
越南最大进口商Petrolimex并未在现货市场现身,产业消息人士称该公司也尚未公布2013年年度进口标单.
菲律宾的Petron亦寻求买进2月交运的柴油船货.
台湾方面,多位交易商称台塑石化卖出至少两批含硫10ppm的柴油船货,每批30万桶,于2月装运,买家为佳能可及三井,较新加坡报价溢价约0.60美元.
他们补充道,这与先前的标单水准一致.
他们表示,台塑石化同时出售一批含硫500ppm柴油船货给Winson Oil,每桶折价约0.75美元,不过此交易尚未能获得证实.
台塑另外卖出一批航煤,交易商预期溢价水准将走强,因日本的热燃油需求强劲.
夏威夷方面的需求也可能增加,因Tesoro Corp宣布日处理93,500桶的夏威夷Kapolei炼厂将于4月关闭,并将之转型为进口、储存及配销据点.(完)
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)