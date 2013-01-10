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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 20:25 BJT

国际油市: 亚洲柴油价差升至两周半高点,新加坡柴油库存增加

路透新加坡1月10日 - 亚洲柴油价差周四进一步升至两周半高点,每桶较迪拜原油升水20.49美元,因新加坡库存增加.

新加坡馏分油库存增加7%至五周高点1,098.6万桶,库存升高的原因在于来自韩国及日本的柴油数量增加.

IE Singapore数据显示,截至周三为止当周,韩国及日本合计运抵新加坡的柴油约28.7万吨,其中大多来自韩国.

台塑石化已经敲定2月16-20日、从麦寮装运的30万桶航煤标单.多位交易商称这批船货的目的地为香港,但未有进一步的资讯.

航煤现货价差较上日下跌0.06美元,报在0.61美元,但自12月中以来维持在强劲的上升趋势,受强劲需求支撑.

航煤跨月价差走弱,1月/2月合约下跌0.04美元至逆价差0.77美元;2月/3月合约下跌0.05美元至每桶逆价差0.55美元.

新加坡有两笔柴油现货交易.

壳牌从雪佛龙(Chevron)买进15万桶0.05%柴油船货,较1月均价升水0.1美元,相当于较新加坡报价升水0.13美元.

壳牌从中国石油天然气股份有限公司买进15万桶0.05%柴油船货,较新加坡报价升水0.20美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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