国际油市: 亚洲柴油价差升至两周半高点,新加坡柴油库存增加

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透新加坡1月10日 - 亚洲柴油价差周四进一步升至两周半高点,每桶较迪拜原油升水20.49美元,因新加坡库存增加.
新加坡馏分油库存增加7%至五周高点1,098.6万桶,库存升高的原因在于来自韩国及日本的柴油数量增加.
IE Singapore数据显示,截至周三为止当周,韩国及日本合计运抵新加坡的柴油约28.7万吨,其中大多来自韩国.
台塑石化已经敲定2月16-20日、从麦寮装运的30万桶航煤标单.多位交易商称这批船货的目的地为香港,但未有进一步的资讯.
航煤现货价差较上日下跌0.06美元,报在0.61美元,但自12月中以来维持在强劲的上升趋势,受强劲需求支撑.
航煤跨月价差走弱,1月/2月合约下跌0.04美元至逆价差0.77美元;2月/3月合约下跌0.05美元至每桶逆价差0.55美元.
新加坡有两笔柴油现货交易.
壳牌从雪佛龙(Chevron)买进15万桶0.05%柴油船货,较1月均价升水0.1美元,相当于较新加坡报价升水0.13美元.
壳牌从中国石油天然气股份有限公司买进15万桶0.05%柴油船货,较新加坡报价升水0.20美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计