国际油市: 亚洲航煤现货溢价持坚,受日本需求支撑

路透新加坡1月11日 - 亚洲航煤现货溢价周五维持坚稳,受日本的需求支撑,因较往常寒冷的冬季推高取暖煤油的需求.

交易商称,台湾台塑石化出售30万桶2月16-20日装运的航煤,每桶较新加坡报价溢价略高于1美元,较该公司售出12月船货的溢价水准高出约0.40美元.

交易商指出,此次买家可能是日本的吉坤日矿日石能源,但不能立即确认.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp亦出售2月10-12日装运的航煤,价格略高于前次标售.

交易商称,该公司以每桶较新加坡报价贴水约1.30美元出售航煤给壳牌,折价幅度较1月底船货少约0.10美元.

该公司亦向Mercuria出售柴油船货,每桶较中东报价升水约0.35-0.40美元,较前次船货高出约0.10-0.15美元.

一产业消息人士称,越南Saigon Petro买进一批2月10-14日船货,离岸价格(FOB)每桶贴水0.10-0.20美元.

(跳一段)交易商称,在中东方面,科威特石油公司出售含硫500ppm柴油船货,每桶升水约2.30美元,买方可能是维多或BP,但此消息未能获得相关公司的确认.

新加坡有一笔现货交易.兴隆向维多出售15万桶含硫500ppm柴油,2月1-5日装运,价格为新加坡2月报价均价.(完)

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