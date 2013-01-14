国际油市: 亚洲柴油价差持稳,之后或因炼厂维修季而走高

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透新加坡1月14日 - 亚洲柴油价差周一仍持稳,但可能从2月开始走高,因炼厂维修季将展开,抑制亚洲供应.
产业消息人士称,本周欧洲大陆预估气温为零度,可能刺激部分取暖油库存填补,进而可能吸引亚洲船货,但目前而言需求依旧疲弱.
菲律宾Petron买进一批2月8-10日交至Bataan船货,每桶较新加坡报价溢价约0.70美元.
台湾中油的1月底至2月初装运煤油船货标售案决定取消,可能改采私下协议.但取消原因并不清楚.
在中东方面,交易商称,柴油价差已开始小幅上扬,因炼厂维修抑制了供应.
例如,科威特石油公司向壳牌出售2月装运船货,每桶较中东报价溢价约2.25-2.30美元,与该公司的定期合约水准相当,且较稍早Bahrain Petroleum Co出售的船货高出约0.40美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。