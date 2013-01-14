国际油市: 亚洲柴油价差持稳,之后或因炼厂维修季而走高

路透新加坡1月14日 - 亚洲柴油价差周一仍持稳,但可能从2月开始走高,因炼厂维修季将展开,抑制亚洲供应.

产业消息人士称,本周欧洲大陆预估气温为零度,可能刺激部分取暖油库存填补,进而可能吸引亚洲船货,但目前而言需求依旧疲弱.

菲律宾Petron买进一批2月8-10日交至Bataan船货,每桶较新加坡报价溢价约0.70美元.

台湾中油的1月底至2月初装运煤油船货标售案决定取消,可能改采私下协议.但取消原因并不清楚.

在中东方面,交易商称,柴油价差已开始小幅上扬,因炼厂维修抑制了供应.

例如,科威特石油公司向壳牌出售2月装运船货,每桶较中东报价溢价约2.25-2.30美元,与该公司的定期合约水准相当,且较稍早Bahrain Petroleum Co出售的船货高出约0.40美元.(完)

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