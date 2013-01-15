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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 19:43 BJT

国际油市: 亚洲柴油现货价差下滑,但未来数月需求料回温

路透新加坡1月15日 - 亚洲柴油现货价差周二下滑,因未见到新的现货需求,但交易商预期,未来几个月需求将回温.

路透数据显示,新的指标含硫500ppm柴油现货溢价下跌0.04美元至每桶0.13美元.

消息人士称,越南国内柴油需求小幅增加,PV Oil和Saigon Petro近期在现货市场小量买进.

但其中一名消息人士称,越南主要进口厂商Petrolimex不太可能进入现货市场,因库存水准仍相当高.

在印尼方面,产业消息人士称,不佳的天气阻挠了矿业城镇Kalimantan的柴油需求.

"坏天气影响的煤矿出口,且造成海象不佳,这也影响了工业用柴油的需求,"该消息人士称.

中国航煤需求也在下个月农历春节前增加,届时旅运将达高峰.

然而,交易商称,相关需求将可由国内炼厂近期增加产出来填补.

产业消息人士称,在中东方面,Emirates General Petroleum Corp已与科威特石油公司续签新的航煤合约,因中东今年航煤需求料将维持强劲.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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