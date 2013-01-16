国际油市: 东西柴油价差转弱,交易商观望对西方柴油出货

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡1月16日 - 亚洲柴油市场周三走低,东西价差转弱,产业消息人士表示,这让交易商有机会将船货从亚洲输往欧洲.
路透数据显示,期货转掉期(EFS)下跌1.34美元至每吨负18.47美元.
交易商表示,在这样的水准下,将船货送往西方是相当可行的,因当前运费低廉.
"这个策略有很好的机会,就算从北亚出发也是,"一名交易商表示.
截至周三为止,未见到有北亚输往欧洲的新船货,不过有一些船货将途经印度西岸及中东至欧洲.
德国1月初消费性热燃油库存持平于库存容量的59%,但仍低于五年均值的60%.
多位交易商表示,若冬季需求突增,则可能会从亚洲拉货.
中东方面,升水持续攀高,交易商表示,此乃因EFS疲软带动套利船货需求增加,而炼厂岁修则有碍供给.
Bahrain Petroleum Corp出售一批含硫500ppm柴油船货,2月初装运,较中东报价每桶升水约2.50美元,较该公司出售的前一批船货高出0.60-0.65美元.
航煤方面,该公司以每桶升水2.30美元出售一批2月装运船货,多位交易商表示,这也较1月稍早出售的价格水准高出约0.60美元.
一名交易商表示,买家可能是BP,但不能获得证实.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。