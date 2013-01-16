国际油市: 东西柴油价差转弱,交易商观望对西方柴油出货

路透新加坡1月16日 - 亚洲柴油市场周三走低,东西价差转弱,产业消息人士表示,这让交易商有机会将船货从亚洲输往欧洲.

路透数据显示,期货转掉期(EFS)下跌1.34美元至每吨负18.47美元.

交易商表示,在这样的水准下,将船货送往西方是相当可行的,因当前运费低廉.

"这个策略有很好的机会,就算从北亚出发也是,"一名交易商表示.

截至周三为止,未见到有北亚输往欧洲的新船货,不过有一些船货将途经印度西岸及中东至欧洲.

德国1月初消费性热燃油库存持平于库存容量的59%,但仍低于五年均值的60%.

多位交易商表示,若冬季需求突增,则可能会从亚洲拉货.

中东方面,升水持续攀高,交易商表示,此乃因EFS疲软带动套利船货需求增加,而炼厂岁修则有碍供给.

Bahrain Petroleum Corp出售一批含硫500ppm柴油船货,2月初装运,较中东报价每桶升水约2.50美元,较该公司出售的前一批船货高出0.60-0.65美元.

航煤方面,该公司以每桶升水2.30美元出售一批2月装运船货,多位交易商表示,这也较1月稍早出售的价格水准高出约0.60美元.

一名交易商表示,买家可能是BP,但不能获得证实.(完)

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