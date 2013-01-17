国际油市: 柴油和航煤溢价水准飙升,受供应短缺预期提振

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透新加坡1月17日 - 柴油和航煤溢价周三在印度和中东飙升,至少有一批船货的溢价水准是上月的两倍,交易商预期供应短缺,而非洲需求持续畅旺.
科威特石油公司已出售6万吨含硫0.2%柴油,2月11-12日装运,每桶较中东报价溢价约1美元,高于该公司此前售予维多1月底船货的0.40-0.45美元溢价水准.
交易商称,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp (MRPL)的2月柴油和航煤船货亦取得较高的溢价水准.
该公司售出2月23-25日装运的含硫0.5%柴油船货给维多,每桶溢价0.50美元,较先前售出的船货高出约0.10-0.15美元.
该公司亦出售2月18-20日装运的航煤船货给嘉能可,每桶较新加坡报价折价约1.25美元,较先前的船货高出约0.05美元.
交易商称,船货运往欧洲和非洲的套利水准更具吸引力,以及预期炼厂维修造成的供应紧俏,推高了溢价水准.
International Enterprise的数据显示,反映此因素,新加坡岸上航煤和柴油库存在1月16日止当周降至两周低点1,087.0万桶.
在新加坡现货交易方面,联合石化(Unipec)向壳牌买进了10万桶航煤,每桶较新加坡报价升水0.90美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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