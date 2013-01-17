国际油市: 柴油和航煤溢价水准飙升,受供应短缺预期提振

路透新加坡1月17日 - 柴油和航煤溢价周三在印度和中东飙升,至少有一批船货的溢价水准是上月的两倍,交易商预期供应短缺,而非洲需求持续畅旺.

科威特石油公司已出售6万吨含硫0.2%柴油,2月11-12日装运,每桶较中东报价溢价约1美元,高于该公司此前售予维多1月底船货的0.40-0.45美元溢价水准.

交易商称,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Corp (MRPL)的2月柴油和航煤船货亦取得较高的溢价水准.

该公司售出2月23-25日装运的含硫0.5%柴油船货给维多,每桶溢价0.50美元,较先前售出的船货高出约0.10-0.15美元.

该公司亦出售2月18-20日装运的航煤船货给嘉能可,每桶较新加坡报价折价约1.25美元,较先前的船货高出约0.05美元.

交易商称,船货运往欧洲和非洲的套利水准更具吸引力,以及预期炼厂维修造成的供应紧俏,推高了溢价水准.

International Enterprise的数据显示,反映此因素,新加坡岸上航煤和柴油库存在1月16日止当周降至两周低点1,087.0万桶.

在新加坡现货交易方面,联合石化(Unipec)向壳牌买进了10万桶航煤,每桶较新加坡报价升水0.90美元.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻