国际油市: 亚洲航煤及柴油裂解价差升至两个交易日高点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡1月18日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周五收在两个交易日以来高点,分别报每桶20.05美元及20.46美元,受到扎实需求支撑.
"北亚气温偏低,且中国需求强劲,支撑航煤的需求.中东航煤需求也相当稳健,"一名驻新加坡交易商表示.
印度方面,补贴后的柴油价格将上调,预料将有助于Oil India Ltd 等国营企业释股.这也将协助政府压低财政赤字,并提振那些打算进入大宗柴油销售的民营炼油业者.
不过这会对需求造成些微冲击.
"这只是小幅增加.因此我认为目前整体需求没有太大变化,"一名驻印度交易商表示.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。