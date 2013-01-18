国际油市: 亚洲航煤及柴油裂解价差升至两个交易日高点

路透新加坡1月18日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周五收在两个交易日以来高点,分别报每桶20.05美元及20.46美元,受到扎实需求支撑.

"北亚气温偏低,且中国需求强劲,支撑航煤的需求.中东航煤需求也相当稳健,"一名驻新加坡交易商表示.

印度方面,补贴后的柴油价格将上调,预料将有助于Oil India Ltd 等国营企业释股.这也将协助政府压低财政赤字,并提振那些打算进入大宗柴油销售的民营炼油业者.

不过这会对需求造成些微冲击.

"这只是小幅增加.因此我认为目前整体需求没有太大变化,"一名驻印度交易商表示.(完)

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