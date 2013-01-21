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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 20:07 BJT

国际油市: 亚洲柴油价格受东非需求支撑,然短期供给充裕

路透新加坡1月21日 - 亚洲柴油价格周一获得大于正常水准的东非需求支撑,不过产业人士称近期供给仍充裕.

交易商表示,肯亚进口商正寻求购买近24万吨柴油,较先前购买量多出约24%,可能是受到季节变化影响.

不过交易商补充道,供给仍旧充裕,至少2月前是如此,而2月展开的岁修季可能会让市况吃紧.

交易商同时关注期货转掉期(EFS)市况,因欧洲天候转冷;EFS通常是东西方套利的指标.

路透数据显示,EFS下滑1.48美元至每吨负14.48美元.

"之前EFS在每吨负18美元时,套利窗口是打开的,但现在这取决于运价,套利窗口数量很少,基本上没有开市,"一名驻新加坡交易商表示.

"由于欧洲变冷,套利窗口有机会再打开."

交易商表示,中国柴油出口料从12月的逾36万吨下滑至约25万吨,因中国农历年需求增加.

但整体而言,出口仍较先前几年高出许多,过去几年中国一直是进口国.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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