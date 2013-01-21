国际油市: 亚洲柴油价格受东非需求支撑,然短期供给充裕

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透新加坡1月21日 - 亚洲柴油价格周一获得大于正常水准的东非需求支撑,不过产业人士称近期供给仍充裕.
交易商表示,肯亚进口商正寻求购买近24万吨柴油,较先前购买量多出约24%,可能是受到季节变化影响.
不过交易商补充道,供给仍旧充裕,至少2月前是如此,而2月展开的岁修季可能会让市况吃紧.
交易商同时关注期货转掉期(EFS)市况,因欧洲天候转冷;EFS通常是东西方套利的指标.
路透数据显示,EFS下滑1.48美元至每吨负14.48美元.
"之前EFS在每吨负18美元时,套利窗口是打开的,但现在这取决于运价,套利窗口数量很少,基本上没有开市,"一名驻新加坡交易商表示.
"由于欧洲变冷,套利窗口有机会再打开."
交易商表示,中国柴油出口料从12月的逾36万吨下滑至约25万吨,因中国农历年需求增加.
但整体而言,出口仍较先前几年高出许多,过去几年中国一直是进口国.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编