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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 20:16 BJT

国际油市: 亚洲柴油裂解价差持稳,因有来自非洲的需求支撑

路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油裂解价差周三持稳,产业消息人士,非洲的现货需求抵销区域需求乏力的效应.

2月柴油裂解价差小跌0.03美元,较迪拜原油每桶升水19.74美元,交易商称这仍是一个相对稳定的获利水准.

南非现货需求浮现,交易商称PetroSA寻求买进2月底交运的超低硫柴油及含硫500ppm柴油.

交易商并提到,在此同时肯亚从Vivo Energy、Galana、KenolKobil、Gapco及道达尔买进超过12.6万吨航煤以及超过14万吨的柴油,2月至4月间交运.

交易商指出,肯亚中质馏分油数量较前次采购增加约15%,可能是工业部门对柴油的需求强劲.

交易商表示,Vivo Energy可能是首度获得标单,但目前尚未能证实.

维多在公司网站上表示,Vivo Energy是由壳牌、维多、及Helios Investment Partners合资成立,在非洲各地经销壳牌燃料油及润滑剂,12月时开幕.

一名产业消息人士表示,斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp标购11万桶含硫0.25%柴油以及20万桶的航煤,取得了五张标单.

该名消息人士指出,阿联酋(阿拉伯联合大公国)的Swiss Singapore出价最低,柴油出价为较新加坡报价每桶升水2.54美元,航煤则是每桶升水2.801美元.

中东方面,交易商称升水可能走高,因有越来越多公司准备在上半年进行岁修.

壳牌从BP买进15万桶含硫500ppm柴油,2月15-19日装运,每桶较新加坡2月14-20日均价贴水0.10美元(完)

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(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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