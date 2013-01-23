国际油市: 亚洲柴油裂解价差持稳,因有来自非洲的需求支撑

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油裂解价差周三持稳,产业消息人士,非洲的现货需求抵销区域需求乏力的效应.
2月柴油裂解价差小跌0.03美元,较迪拜原油每桶升水19.74美元,交易商称这仍是一个相对稳定的获利水准.
南非现货需求浮现,交易商称PetroSA寻求买进2月底交运的超低硫柴油及含硫500ppm柴油.
交易商并提到,在此同时肯亚从Vivo Energy、Galana、KenolKobil、Gapco及道达尔买进超过12.6万吨航煤以及超过14万吨的柴油,2月至4月间交运.
交易商指出,肯亚中质馏分油数量较前次采购增加约15%,可能是工业部门对柴油的需求强劲.
交易商表示,Vivo Energy可能是首度获得标单,但目前尚未能证实.
维多在公司网站上表示,Vivo Energy是由壳牌、维多、及Helios Investment Partners合资成立,在非洲各地经销壳牌燃料油及润滑剂,12月时开幕.
一名产业消息人士表示,斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp标购11万桶含硫0.25%柴油以及20万桶的航煤,取得了五张标单.
该名消息人士指出,阿联酋(阿拉伯联合大公国)的Swiss Singapore出价最低,柴油出价为较新加坡报价每桶升水2.54美元,航煤则是每桶升水2.801美元.
中东方面,交易商称升水可能走高,因有越来越多公司准备在上半年进行岁修.
壳牌从BP买进15万桶含硫500ppm柴油,2月15-19日装运,每桶较新加坡2月14-20日均价贴水0.10美元(完)
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(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)