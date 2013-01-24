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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 20:26 BJT

国际油市: 亚洲航煤裂解价差守在20美元之上,受煤油需求旺盛支撑

路透新加坡1月24日 - 亚洲航煤裂解价差周四持稳在每桶20美元之上,产业消息人士称此乃受北亚热燃油需求支撑.

路透数据显示,2月航煤裂解价差小升0.01美元,较迪拜原油每桶升水20.58美元.

对煤油的需求正推动北亚生产商尽全力生产,并降低航煤产出,从而使得两者价格皆获得支撑.

法国巴黎银行周四在一份报告中指出,日本今年第一季煤油需求可能较前季增加29%.

该行分析师写道,"严寒天候可能进一步拉高煤油需求,从而使得冬季期间存货趋于紧俏."

日本气象厅周四表示,2-4月的天候可能较均温水准寒凉,显示煤油需求可能进一步增加.

印度方面,柴油和航煤裂解价差持续升高,因预期印度及中东炼厂岁修时供给将受到压抑.

联合石化出售15万桶含硫500ppm柴油给维多,2月8-12日装运,每桶较新加坡2月均价贴水0.10美元.

兴隆出售15万桶含硫500ppm柴油给维多,2月8-12日装运,每桶较新加坡2月均价贴水0.10美元.

兴隆出售15万桶含硫500ppm柴油给维多,2月19-23日装运,每桶较新加坡2月19-25日均价贴水0.10美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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