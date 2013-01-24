国际油市: 亚洲航煤裂解价差守在20美元之上,受煤油需求旺盛支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡1月24日 - 亚洲航煤裂解价差周四持稳在每桶20美元之上,产业消息人士称此乃受北亚热燃油需求支撑.
路透数据显示,2月航煤裂解价差小升0.01美元,较迪拜原油每桶升水20.58美元.
对煤油的需求正推动北亚生产商尽全力生产,并降低航煤产出,从而使得两者价格皆获得支撑.
法国巴黎银行周四在一份报告中指出,日本今年第一季煤油需求可能较前季增加29%.
该行分析师写道,"严寒天候可能进一步拉高煤油需求,从而使得冬季期间存货趋于紧俏."
日本气象厅周四表示,2-4月的天候可能较均温水准寒凉,显示煤油需求可能进一步增加.
印度方面,柴油和航煤裂解价差持续升高,因预期印度及中东炼厂岁修时供给将受到压抑.
联合石化出售15万桶含硫500ppm柴油给维多,2月8-12日装运,每桶较新加坡2月均价贴水0.10美元.
兴隆出售15万桶含硫500ppm柴油给维多,2月8-12日装运,每桶较新加坡2月均价贴水0.10美元.
兴隆出售15万桶含硫500ppm柴油给维多,2月19-23日装运,每桶较新加坡2月19-25日均价贴水0.10美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。