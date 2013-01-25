版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 18:54 BJT

国际油市: 亚洲柴油裂解价差下滑,交易商关注套利操作

路透新加坡1月25日 - 亚洲柴油裂解价差周五下跌,但交易商持续关注将船货运往西方的套利操作.

船只预定资料显示,Clearlake已初步预定"Bodeira"从韩国运送12万吨柴油至西方,Trafigura则预定了"Eurovision"从韩国运送14万吨柴油至西非或英国.

皇家壳牌也预定了长程船只从韩国运送9万吨柴油至新加坡,并可选择运至英国.

泰国供应增加,PPT出售2月初船货.交易商称,柴油市场疲弱态势料至少维持到3月,届时岁修季开始将令区域供应趋紧.

在新加坡方面,产业消息人士称,有罕见的高硫船货交易,兴隆出售一批船货给美国石油公司Phillips 66,2月9-13日装运.

这有助扩大航煤与柴油的价差,含硫500ppm柴油的溢价水准小幅下滑.

在中国方面,交易商称,当局计画执行更严格的车辆排放标准,不太可能会对中国柴油出口造成重大冲击.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐