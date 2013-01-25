国际油市: 亚洲柴油裂解价差下滑,交易商关注套利操作

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透新加坡1月25日 - 亚洲柴油裂解价差周五下跌,但交易商持续关注将船货运往西方的套利操作.
船只预定资料显示,Clearlake已初步预定"Bodeira"从韩国运送12万吨柴油至西方,Trafigura则预定了"Eurovision"从韩国运送14万吨柴油至西非或英国.
皇家壳牌也预定了长程船只从韩国运送9万吨柴油至新加坡,并可选择运至英国.
泰国供应增加,PPT出售2月初船货.交易商称,柴油市场疲弱态势料至少维持到3月,届时岁修季开始将令区域供应趋紧.
在新加坡方面,产业消息人士称,有罕见的高硫船货交易,兴隆出售一批船货给美国石油公司Phillips 66,2月9-13日装运.
这有助扩大航煤与柴油的价差,含硫500ppm柴油的溢价水准小幅下滑.
在中国方面,交易商称,当局计画执行更严格的车辆排放标准,不太可能会对中国柴油出口造成重大冲击.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。