国际油市: 亚洲航煤需求浮现,中国航油寻求买进额外船货

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透新加坡1月28日 - 近月航煤需求浮现,产业消息人士周一称,中国航油寻求例行月度需求以外的额外船货.
交易商称,中国航油寻求最高160万桶2月至3月航煤船货,较其买进的1月至2月船货多出近14%.
一名产业消息人士称,其买进现货数量可能较上月增加,因在冬季取暖燃料需求下,来自韩国及日本炼厂的航煤或煤油现货供应有限.
另一消息人士称,中国航煤需求也在农历年前增加.
柴油市场也获得部分支撑,越南Saigon Petro寻求2万吨3月交货的柴油.但该国最大进口业者Petrolimex今年尚未在国际市场上洽谈定期合约.
供应紧俏亦料支撑价格,印度Reliance关闭一日处理能力58万桶的原油蒸馏装置(CDU),从2月6日或7日开始持续约25日.
印度Essar Oil仅出售一批1月装运的柴油船货,低于12月时的三批,但尚未供应2月船货.交易商称,这可能是因为印度柴油需求增加所致.
产业消息人士称,斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)已完成六个月定期合约协商,向中国石油买进柴油和航煤.
一消息人士称,Ceypetco买进67.5万桶含硫0.25%柴油,每桶较新加坡报价溢价1.98美元,另买进47.5万桶航煤,每桶溢价1.76美元.
该消息称,该公司也取消了2月16日交运31万桶柴油和航煤的现货标单,因公司已经敲定定期合约.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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