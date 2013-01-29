国际油市: 韩国煤油溢价水准大减,日本需求趋疲

路透新加坡1月29日 - 产业消息人士周二表示,韩国煤油溢价水准本月以来已腰斩,因邻国日本的需求趋疲.

消息人士称,S-Oil Corp 出售三批船货,每批约3.2万到5万桶,2月下半月装运,每桶溢价6-8美元.

该溢价水准低于S-Oil约两周前出售一批船货的每桶溢价10美元,也低于1月初售出一批船货的每桶溢价12美元.

日本煤油需求已下滑,因高昂价格让现货市场买家裹足不前.

但亚洲航煤价差仍旧持稳,较上日升0.18美元至每桶19.98美元.

产业消息人士称,台湾台塑石化在现货市场出售3月航煤和柴油船货.

有来自苏丹石油公司的现货需求,该公司寻求买进7万吨2月和3月的柴油.

新加坡现货市场有一笔航煤交易.BP从Mercuria买进2月24-28日在中东装运的10万桶航煤,较中东报价溢价1.50美元.(完)

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