国际油市: 韩国煤油溢价水准大减,日本需求趋疲

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
路透新加坡1月29日 - 产业消息人士周二表示,韩国煤油溢价水准本月以来已腰斩,因邻国日本的需求趋疲.
消息人士称,S-Oil Corp 出售三批船货,每批约3.2万到5万桶,2月下半月装运,每桶溢价6-8美元.
该溢价水准低于S-Oil约两周前出售一批船货的每桶溢价10美元,也低于1月初售出一批船货的每桶溢价12美元.
日本煤油需求已下滑,因高昂价格让现货市场买家裹足不前.
但亚洲航煤价差仍旧持稳,较上日升0.18美元至每桶19.98美元.
产业消息人士称,台湾台塑石化在现货市场出售3月航煤和柴油船货.
有来自苏丹石油公司的现货需求,该公司寻求买进7万吨2月和3月的柴油.
新加坡现货市场有一笔航煤交易.BP从Mercuria买进2月24-28日在中东装运的10万桶航煤,较中东报价溢价1.50美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。