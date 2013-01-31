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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 19:19 BJT

国际油市: 亚洲柴油和航煤现货价差小幅上扬,预期供应将趋紧

路透新加坡1月31日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周四小幅上扬,交易商预期亚洲地区炼厂下月陆续展开岁修后,将抑制供应.

航煤和指标含硫500ppm柴油价差上涨0.05美元至每桶0.50美元和每桶负0.10美元.

台湾台塑石化供应的柴油现货价差也有所改善,因预期该公司3月进行炼厂部分维修时,供应的船货将减少.

交易商称,台塑出售三批含硫500ppm柴油给维多和另外两家公司,每桶较新加坡报价贴水0.40-0.60美元,较先前出售的2月船货最多高出47%.

但航煤走疲,北亚取暖用煤油需求减少.

交易商称,台塑出售一批航煤船货给壳牌,3月27-31日交货,每桶较新加坡报价溢价水准略高于0.60美元,较前次出售的船货低约0.40美元.

一产业消息人士称,中国航油可能买进2月至3月交货的航煤,每桶溢价约0.30美元,但此消息未能立即获得确认.

超低硫柴油价差跳升,因来自南非的现货需求浮现.

交易商称,Engen寻求7万吨2月底至3月交货的柴油,而PetroSA近日曾买进2月船货.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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