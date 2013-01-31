国际油市: 亚洲柴油和航煤现货价差小幅上扬,预期供应将趋紧

台湾已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透新加坡1月31日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周四小幅上扬,交易商预期亚洲地区炼厂下月陆续展开岁修后,将抑制供应.
航煤和指标含硫500ppm柴油价差上涨0.05美元至每桶0.50美元和每桶负0.10美元.
台湾台塑石化供应的柴油现货价差也有所改善,因预期该公司3月进行炼厂部分维修时,供应的船货将减少.
交易商称,台塑出售三批含硫500ppm柴油给维多和另外两家公司,每桶较新加坡报价贴水0.40-0.60美元,较先前出售的2月船货最多高出47%.
但航煤走疲,北亚取暖用煤油需求减少.
交易商称,台塑出售一批航煤船货给壳牌,3月27-31日交货,每桶较新加坡报价溢价水准略高于0.60美元,较前次出售的船货低约0.40美元.
一产业消息人士称,中国航油可能买进2月至3月交货的航煤,每桶溢价约0.30美元,但此消息未能立即获得确认.
超低硫柴油价差跳升,因来自南非的现货需求浮现.
交易商称,Engen寻求7万吨2月底至3月交货的柴油,而PetroSA近日曾买进2月船货.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 钱多无需求，两大银行松口将降短率 * 央行官员称，尽量帮银行收多余资金 * 短票利率大持稳，估下周有下调空间 * 投信和寿险抽资金，RP利率稳中趋下 记者 罗两莎 路透台北3月28日 - 台湾银行间短率周二略下滑。资金调度人士称，今天市场资金更趋 浮滥，在没有到期、更无新增需求之下，部分大型行库开始反应市场资金情势，略微拉低拆 款利率，对银行跨季拆款利率在0.37-0.38%，对票券商亦降为0.42%。 对于近日市场资金趋宽松，一不愿具名央行官员表示，除外资汇入外，部分因素是农历 春节后通货持续回笼，市场多出来的资金，央行会尽量帮忙回收；〞这个月情况比较特殊， 即是月底也是季底，目前整个市场资金情况是宽松的。〞 两家大型银行资调人员均称，今天几乎没有做拆出，但不是不做而是没有需求，利率则 无变化，近来市场资金更形宽松，季底过后利率料将下调。 〞利率应该会下来一点点，这两天台币很强，外资进来很多，钱很多，但都没人要拆。 〞前述其中一大型银行资调人员说。 另一大型
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。