国际油市: 亚洲柴油和航煤现货价差上扬,受供应趋紧的预期影响

路透新加坡2月1日 - 亚洲柴油和航煤价差周五上扬,产业消息人士称,受炼厂岁修前供应趋紧的预期影响,且有更多船货从亚洲运往欧洲.
期货转掉期(EFS)周五上扬3.81美元至每吨负21.99美元,EFS在负18美元或以下,显示亚洲船货运往欧洲可获利.
Essar的Stanlow炼厂和利比亚炼厂生产中断,料将造成欧洲的供应趋紧.
皇家荷兰/壳牌 在3月永久关闭汉堡日处理10万桶炼厂的多数设施,结束汽油和柴油的生产后,可能也会浮现中长期需求.
一产业消息人士称,River Eternity船只可能已被BP预订在2月9日从韩国运送船货至英国.但该消息无法确认.
也有来自埃及的现货需求,其国营石油公司寻求最多86.9万吨柴油,4-6月交货.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)出售一批3月航煤船货,但未供应柴油船货,引发臆测认为Reliance炼厂维修期间,国内需求可能略有增加.
第二季供应可能更为紧俏,届时韩国和台湾的炼厂将进行岁修.(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)