国际油市: 亚洲柴油裂解价差升至逾两周高点,因供应趋紧

路透新加坡2月4日 - 亚洲柴油裂解价差周一升至逾两周高点,产业消息人士称,印度柴油出口因炼厂维修而趋紧.

路透数据显示,3月柴油裂解价差上涨0.44美元至每桶较迪拜原油升水20.22美元,为1月15日以来最高,当时报20.40美元.

印度Reliance Industries计画关闭其每日处理58万桶Jamnagar炼厂的原油蒸馏设备,从2月6日或7日起,最多关闭25天.

交易商称,印度Essar Oil未出售2月柴油船货,而MRPL则仅出售一批3月柴油船货,1月和2月时则各出售两批船货.

他们表示,这可能显示印度国内柴油需求增加.

台湾中油出售两批3月高硫柴油船货,抑制了柴油裂解价差涨幅.但中油并未出售含硫500ppm柴油船货.

台湾台塑石化也尚未供应3月含硫10ppm柴油船货,而之后该公司炼厂将进行部份维修.

交易商称,这可能使得低硫柴油供应趋紧.

新加坡现货市场有一笔航煤交易.BP向中国石油买进10万桶航煤,2月22-26日装运,每桶较2月21-27日新加坡平均报价每桶升水0.60美元.(完)

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