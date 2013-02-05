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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 20:13 BJT

国际油市: 亚洲柴油和航煤现货价差上扬,炼厂岁修料使供应趋紧

路透新加坡2月5日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周二上扬,炼厂将在本月进入岁修,预期供应将受限且需求将增加.

路透数据显示,含硫500ppm柴油现货价差上扬0.07美元至每桶较新加坡报价升水0.12美元航煤现货价差则升0.06美元至每桶0.66美元.

数据显示,亚洲柴油裂解价差亦升至三个月高点,每桶较迪拜原油升水20.70美元.

台湾台塑石化不太可能再出售柴油和航煤现货船货,因在第二季炼厂维修期间供应料将趋紧.

在新加坡方面,壳牌买进第二批2月底装运的柴油船货,亦协助支撑含硫500ppm柴油市场.

中国航油寻求两批3月交货的航煤船货,该公司稍早曾寻求最多160万桶2月和3月船货.

新加坡现货市场有一笔航煤交易和一笔柴油交易.

Mercuria向维多买进10万桶航煤,2月25日至3月1日装运,每桶较中东报价升水1.90美元.

壳牌向SK能源买进25万桶含硫500ppm柴油,2月22-26日装运,每桶较新加坡报价升水0.20美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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