国际油市: 亚洲柴油裂解价差升至逾九个月高点,受供给趋紧预期驱动

香港数据：2月底止外汇基金总资产增至38,250亿港元--金管局
路透香港3月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年2月底止外汇基金总资产为38,250亿港元，较1月底增加489亿港元。
路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油裂解价差周三升至逾九个月高点,交易商预期当第二季炼厂陆续岁修之后,将会出现供给短缺.
路透数据显示,3月柴油裂解价差上升0.49美元至每桶21.16美元,为4月19日升至21.49美元以来的最高.
产业消息人士指出,一旦产能回复、且若需求成长速度不够快,则亚洲强势格局料撑不过第二季.
中国2013年柴油出口可能成长五倍,因炼厂产能扩充使得国内供给增速超越需求,压抑区域燃料油价格,并侵蚀亚洲炼厂获利.
中国经济扩张料将需要更多的柴油用于运输及工业,但今年的成长率料仍低于五年均值,不太可能全数吸收新增的供给.
行业及分析师预估显示,中国今年柴油超额供给料达每日6万桶,2012年时则为1万桶,此一超额产出的规模相当于一中型炼厂.
"经济正在复苏,但这还不够,"一位不愿具名的中国炼油产业消息人士表示.
"随着新炼厂开工,产出持续增长,而且旧厂产能也加大.这意味着新增的供给和需求并未同步增加."
更为偏空的是,产业消息人士称越南最大燃料油进口商及经销商Petroleum Import-Export Corp.(Petrolimex)今年将会暂停柴油进口,因库存偏高且国内需求放缓.
来自非洲的需求持续构成短线支撑.
煤油市场方面,产业消息人士称Petrolimex从新加坡或泰国一不具名的厂商买进4,000吨2月20-28日装运的船货,每桶升水约0.50美元.
该名消息人士补充道,这批船货可能供转出口用.
新加坡市场有一笔柴油现货交易.
BP向摩根士丹利买进15万桶含硫500ppm柴油,2月21-25日装运,每桶较新加坡2月19-25日均价升水0.45美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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* 疲软的欧元区通胀数据令欧元承压 * 美国GDP数据上修提振美元 * 市场等待特朗普今日稍晚的贸易令 * 南非兰特下跌，因财长遭撤换 * 图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月31日 - 美元周五小升，有望以近1%的涨幅创下七周来最好单周表现，受惠于欧元下滑和本土经济数据坚挺，与欧元区通胀数据降温形成对比。 整个一季度，美元指数 累计下跌1.7%，为一年来最差季度表现，因市场怀疑特朗普并未把在国会推进其经济改革日程放在优先地位、甚至质疑他未有足够的实力推动改革。而正是对他这种经济改革的期待，才使得美元在年初时达到14年高位。 周五美元指数上涨0.1%至100.46，较1月高位回落3%。 美国第四季经济增长放缓程度小于先前公布数据，受强劲的消费者支出提振，但这一利好影响被两年来最大的进口增幅所部分抵销。 周四公布的德国和西班牙消费者物价数据显示，由于油价大跌，3月通胀放缓程度高于预期，这让面临缩减货币刺激举措压