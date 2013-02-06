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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 20:38 BJT

国际油市: 亚洲柴油裂解价差升至逾九个月高点,受供给趋紧预期驱动

路透新加坡2月6日 - 亚洲柴油裂解价差周三升至逾九个月高点,交易商预期当第二季炼厂陆续岁修之后,将会出现供给短缺.

路透数据显示,3月柴油裂解价差上升0.49美元至每桶21.16美元,为4月19日升至21.49美元以来的最高.

产业消息人士指出,一旦产能回复、且若需求成长速度不够快,则亚洲强势格局料撑不过第二季.

中国2013年柴油出口可能成长五倍,因炼厂产能扩充使得国内供给增速超越需求,压抑区域燃料油价格,并侵蚀亚洲炼厂获利.

中国经济扩张料将需要更多的柴油用于运输及工业,但今年的成长率料仍低于五年均值,不太可能全数吸收新增的供给.

行业及分析师预估显示,中国今年柴油超额供给料达每日6万桶,2012年时则为1万桶,此一超额产出的规模相当于一中型炼厂.

"经济正在复苏,但这还不够,"一位不愿具名的中国炼油产业消息人士表示.

"随着新炼厂开工,产出持续增长,而且旧厂产能也加大.这意味着新增的供给和需求并未同步增加."

更为偏空的是,产业消息人士称越南最大燃料油进口商及经销商Petroleum Import-Export Corp.(Petrolimex)今年将会暂停柴油进口,因库存偏高且国内需求放缓.

来自非洲的需求持续构成短线支撑.

煤油市场方面,产业消息人士称Petrolimex从新加坡或泰国一不具名的厂商买进4,000吨2月20-28日装运的船货,每桶升水约0.50美元.

该名消息人士补充道,这批船货可能供转出口用.

新加坡市场有一笔柴油现货交易.

BP向摩根士丹利买进15万桶含硫500ppm柴油,2月21-25日装运,每桶较新加坡2月19-25日均价升水0.45美元.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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