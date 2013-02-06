国际油市: 亚洲柴油裂解价差升至逾九个月高点,受供给趋紧预期驱动

《全球汇市》美元小升，一季度或创下一年来最差表现

* 疲软的欧元区通胀数据令欧元承压 * 美国GDP数据上修提振美元 * 市场等待特朗普今日稍晚的贸易令 * 南非兰特下跌，因财长遭撤换 * 图表：http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦3月31日 - 美元周五小升，有望以近1%的涨幅创下七周来最好单周表现，受惠于欧元下滑和本土经济数据坚挺，与欧元区通胀数据降温形成对比。 整个一季度，美元指数 累计下跌1.7%，为一年来最差季度表现，因市场怀疑特朗普并未把在国会推进其经济改革日程放在优先地位、甚至质疑他未有足够的实力推动改革。而正是对他这种经济改革的期待，才使得美元在年初时达到14年高位。 周五美元指数上涨0.1%至100.46，较1月高位回落3%。 美国第四季经济增长放缓程度小于先前公布数据，受强劲的消费者支出提振，但这一利好影响被两年来最大的进口增幅所部分抵销。 周四公布的德国和西班牙消费者物价数据显示，由于油价大跌，3月通胀放缓程度高于预期，这让面临缩减货币刺激举措压