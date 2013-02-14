国际油市: 亚洲中质馏分油现货价差持稳,受实货需求支撑

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透新加坡2月14日 - 亚洲中质馏分油现货价差周四持稳,产业消息人士称,因有叶门、坦桑尼亚、印尼等国的需求,而此时正值炼厂维修抑制供应之际.
坦桑尼亚进口商和叶门Aden炼厂寻求总数近120万吨的柴油,3月至6月交货.
交易商称,部分船货预计将由亚洲运出,因中东数间大型炼厂进行岁修,供应紧俏.
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示,在截至2月13日止当周,新加坡岸上柴油和航煤库存减少11.2%至947.3万桶.
在日本方面,日本石油连盟的数据显示,在2月9日止当周,煤油库存增加13,000千升,至219万千升,炼厂利用率升0.6个百分点至82.9%.
新加坡现货市场有一笔柴油交易.壳牌出售17万桶含硫10ppm柴油船货给BP,3月1-5日装运,每桶较新加坡3月1-7日平均报价升水1.80美元.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。