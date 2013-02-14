国际油市: 亚洲中质馏分油现货价差持稳,受实货需求支撑

路透新加坡2月14日 - 亚洲中质馏分油现货价差周四持稳,产业消息人士称,因有叶门、坦桑尼亚、印尼等国的需求,而此时正值炼厂维修抑制供应之际.

坦桑尼亚进口商和叶门Aden炼厂寻求总数近120万吨的柴油,3月至6月交货.

交易商称,部分船货预计将由亚洲运出,因中东数间大型炼厂进行岁修,供应紧俏.

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示,在截至2月13日止当周,新加坡岸上柴油和航煤库存减少11.2%至947.3万桶.

在日本方面,日本石油连盟的数据显示,在2月9日止当周,煤油库存增加13,000千升,至219万千升,炼厂利用率升0.6个百分点至82.9%.

新加坡现货市场有一笔柴油交易.壳牌出售17万桶含硫10ppm柴油船货给BP,3月1-5日装运,每桶较新加坡3月1-7日平均报价升水1.80美元.(完)

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