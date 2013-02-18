国际油市: 亚洲柴油裂解价差下滑,高昂现货价格抑制需求

路透新加坡2月18日 - 产业消息人士周一称,亚洲柴油裂解价差下跌,尽管供应料在第二季因炼厂岁修而缩减,但居高不下的现货价格抑制了最终使用者的需求.

路透数据显示,3月柴油裂解价差下滑0.42美元至每桶较迪拜原油溢价21.37美元,3月航煤裂解价差则跌0.56美元至21.63美元.

交易商称,亚洲柴油现货价格仍高于每桶135美元,为去年4月以来最高,令许多亚洲终端使用者不愿在国际市场购买现货.

一产业消息人士举例称,印尼Pertamina尚未发出2月或3月的标单,且定期合约的提取量也少了三分之一.

交易商称,越南最大进口业者Petrolimex也避开现货市场,因国内需求低迷.

马来西亚3月料进口更多柴油和航煤船货,因马来西亚国家石油公司(Petronas)部分炼厂将进行维修.

新加坡现货市场有一笔柴油交易.兴隆出售25万桶含硫500ppm柴油给托克(Trafigura),3月6-10日装运,每桶较新加坡报价溢价0.20美元.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻