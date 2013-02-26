国际油市: 柴油裂解价差跌向三周低位

路透新加坡2月26日 - 亚洲柴油裂解价差跌势扩大,跌向每桶21.05美元的三周低位,因中国供给增加,且越南现货需求暂时淡静够成打压.

中国1月出口近38万吨轻质柴油燃料,比2012年月均水平高出一倍多,连续第三个月高于30万吨.

由于亚洲炼厂3月将开始大量进行维护,可能提振市场,卖方希望这是暂时的降价.

"我想柴油将重新风光起来.3月起,北亚炼厂将进行维护.这应使供应减少,"一驻新加坡的交易商称.

路透调查显示,在美国,分析师预期取暖油和柴油馏分油库存上周减少100万桶.(完)

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