国际油市: 柴油裂解价差跌向三周低位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月26日 - 亚洲柴油裂解价差跌势扩大,跌向每桶21.05美元的三周低位,因中国供给增加,且越南现货需求暂时淡静够成打压.
中国1月出口近38万吨轻质柴油燃料,比2012年月均水平高出一倍多,连续第三个月高于30万吨.
由于亚洲炼厂3月将开始大量进行维护,可能提振市场,卖方希望这是暂时的降价.
"我想柴油将重新风光起来.3月起,北亚炼厂将进行维护.这应使供应减少,"一驻新加坡的交易商称.
路透调查显示,在美国,分析师预期取暖油和柴油馏分油库存上周减少100万桶.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。