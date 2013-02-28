国际油市: 柴油裂解价差在近一个月低点徘徊,市场需求寥寥无几

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡2月28日 - 亚洲柴油裂解价差周四连续第五个交易日下滑,至每桶20.46美元,因需求匮乏价差而徘徊在2月初以来最低水准附近.
新加坡现货市场柴油连续第二日没有交易成交.自年初以来,交易一直寥寥无几.
此外利空消息频出,美国能源资料协会(EIA)公布数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加557,000桶,原预期会减少140万桶.
不过一交易商说道:"即将到来的维护期或许会有助于拉抬市场."
不过到目前,越南最大油品进口商Petrolimex达成的一笔现货交易,更是凸显了市场的疲弱.
Petrolimex自台湾买入35,000吨含硫500ppm的3月下半月的柴油船货,较新加坡FOB报价每桶贴水20-30美分.
这与9月新加坡运出的船货每桶升水90美分形成鲜明对比.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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