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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 20:55 BJT

国际油市：柴油裂解价差连跌六日，需求疲弱带来打压

路透新加坡3月1日 - 亚洲柴油裂解价差周五连续第六个交易日下滑，至每桶19.84美元,寥寥无几的需求令价差创下2月1日来最低。

航煤市场，新加坡现货市场约三周来首见第一笔交易，BP 售出100,000桶3月16-20日的航煤，价格为每桶升水0.5美元，买家为雪佛龙(Chevron) 。

周五柴油现货交易为零。

目前尚不明确亚洲主要航煤买家中国航油是否已经购得140万桶3-4月船货。

不过交易商称，中航油或许已经以较新加坡FOB报价每桶升水约0.5美元的价格，购得一些船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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