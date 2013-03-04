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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 21:18 BJT

国际油市：柴油裂解价差触及一个月低点，需求持续匮乏

路透新加坡3月4日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至一个月低点每桶19.53美元，缓慢地需求以及欧洲因库存充足拒收亚洲货船，累及市场。

1210GMT，洲际交易所(ICE)3月柴油期货走势黯淡，油价跌至每吨923美元左右，远低于2月1日所及的1,031美元。

此外上周五中国公布的2月制造业数据触及四个月低点，更令市场雪上加霜。

中国柴油需求放缓可能会导致有更多船货出口，因预期中国今年会进一步增加其炼厂产能。

航煤方面，印度MRPL售出了40,000吨4月1-3日船期的航煤，买家为BP，双方成交价格较新加坡FOB报价贴水约0.3美元，这要远远高于此前的贴水0.8美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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