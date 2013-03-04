国际油市：柴油裂解价差触及一个月低点，需求持续匮乏

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡3月4日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至一个月低点每桶19.53美元，缓慢地需求以及欧洲因库存充足拒收亚洲货船，累及市场。
1210GMT，洲际交易所(ICE)3月柴油期货走势黯淡，油价跌至每吨923美元左右，远低于2月1日所及的1,031美元。
此外上周五中国公布的2月制造业数据触及四个月低点，更令市场雪上加霜。
中国柴油需求放缓可能会导致有更多船货出口，因预期中国今年会进一步增加其炼厂产能。
航煤方面，印度MRPL售出了40,000吨4月1-3日船期的航煤，买家为BP，双方成交价格较新加坡FOB报价贴水约0.3美元，这要远远高于此前的贴水0.8美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。