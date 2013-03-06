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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 20:30 BJT

国际油市：柴油裂解价差在五周低位附近徘徊，因需求迟滞

路透新加坡3月6日 - 亚洲柴油裂解价差连续第九个交易日下跌，在五周低位每桶19.22美元附近徘徊，因需求仍然迟滞。

买家不急于买进，因原油价格波动，且市场供给充裕。美国方面的负面消息也打压买家情绪。

“全球经济前景仍然不全是正面。美国仍然受减支之苦，这可能影响亚洲人气，”新加坡一交易商称。

需求低迷的情况并不限于亚洲。埃及亦决定，不会全部购买其寻购的24船柴油，只购买13船运往地中海港口的船货。

新加坡现货市场航煤和柴油各成交一笔。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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