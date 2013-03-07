国际油市：柴油裂解价差逾一周来首次上涨

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透新加坡3月7日 - 亚洲柴油裂解价差周四在逾一周时间来首次上升，从五周低位反弹，升至每桶19.44美元，因据发现韩国削减对新加坡出口，因炼厂即将进行维护。
官方数据显示，新加坡岸上航煤和柴油库存下降约9%，至15周低位940.1万桶。
3月6日当周，韩国向新加坡出口近64，000吨柴油，前一周为近168,000吨。
美国馏分油库存低于预期，可能也提振亚洲人气。
能源资料协会(EIA)显示，截至3月1日当周馏分油库存减少383万桶，降幅远大于预估的90万桶。
新加坡现货市场成交航煤和柴油各一笔。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。