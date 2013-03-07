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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 21:14 BJT

国际油市：柴油裂解价差逾一周来首次上涨

路透新加坡3月7日 - 亚洲柴油裂解价差周四在逾一周时间来首次上升，从五周低位反弹，升至每桶19.44美元，因据发现韩国削减对新加坡出口，因炼厂即将进行维护。

官方数据显示，新加坡岸上航煤和柴油库存下降约9%，至15周低位940.1万桶。

3月6日当周，韩国向新加坡出口近64，000吨柴油，前一周为近168,000吨。

美国馏分油库存低于预期，可能也提振亚洲人气。

能源资料协会(EIA)显示，截至3月1日当周馏分油库存减少383万桶，降幅远大于预估的90万桶。

新加坡现货市场成交航煤和柴油各一笔。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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