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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 21:56 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差升至一周多高位，受沙特买需提振

路透新加坡7月16日 - 亚洲柴油裂解价差周二延续升幅，涨至每桶18.64美元的一周多高位，因沙特良好买需提供支撑。

交易商称，沙特需求通常在斋月期间会增强，但今年水位异常高。

他们并称，因此，印度货可能多卖到中东，运到欧洲的会相应减少。

但美国需求与亚洲和中东料形成鲜明对比，分析师预计美国上周馏分油库存增长均值为200万桶。

新加坡贸易商兴隆向BP出售15万桶10ppm柴油，8月4-8日装运，离岸价格(FOB)较新加坡报价每桶升水2.70美元，为今日唯一一笔柴油现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)

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