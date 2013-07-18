国际油市：亚洲柴油和航空煤油的裂解价差攀升，因新加坡库存降至五年多低位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡7月18日 - 亚洲柴油和航空煤油的裂解价差周四攀升，因两种油品在新加坡库存降至五年多低位。
一位行业消息人士称，中国季节性需求增长也提振航煤。
“中国航空煤油需求不错，尤其现在是暑假，”该消息人士表示。
不过他指出，中国航油月度现货招标暗示，其他公司也会直接寻求航空煤油。
IE数据显示，截至7月17日当周，新加坡境内柴油和航空煤油库存降低15%，至五年多低位699.7万桶。
7月印尼柴油需求极高，上周从新加坡购入约17.6万吨柴油，而此前一周仅为1.3万吨。
上周马来西亚从新加坡进口的柴油增加三倍至10.2万吨。
日本石油连盟数据显示，日本煤油和柴油库存在7月13日当周增加，尽管日本炼厂开工率不高。
嘉能可从SK Energy购买25万桶500 ppm硫化柴油，装运日期为8月12日到16日，价格较新加坡报价升水每桶1.10美元。
P66出售17万桶10 ppm柴油，装运日期为8月3日到7日，价格较新加坡8月2日至12日的平均报价升水每桶3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。