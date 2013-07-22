国际油市：亚洲柴油现货升水上扬，受越南现货需求支撑

路透新加坡7月22日 - 亚洲柴油现货升水周一上扬，行业消息人士称因浮现来自越南的现货需求，但进入9月后需求料将下滑。

消息人士称，越南最大燃油进口商Petrolimex求购5.4万吨柴油，交付期在今年下半年，这些船货可能不用于国内，而是向邻国柬埔寨再出口。投标结果可能在周一公布。

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)可能已收到了六个对其先前求购柴油和汽油的报价。消息人士称，大宇报价最低，为每桶较新加坡报价升水2.60美元。

未能联系到Ceypetco官员对此事置评。

地方消防部门周一称，日本Nansei Sekiyu KK被要求无限期推迟重启冲绳Nishihara炼厂，此前该炼厂一装置发生爆炸。该炼厂加工量为每日10万桶。

但一位业内消息人士称，此事件对柴油和航煤生产不会造成重大影响。

国有的厄瓜多尔石油公司称，越南石油公司(PetroVietnam)已签约向其出口210万桶柴油。

消息人士表示，在中东，Emarat可能从沙特阿美，而非此前市场人士透露的维多公司购买了两批航煤船货，各自3万吨，交付日期定在8月。(完)

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