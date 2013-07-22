国际油市：亚洲柴油现货升水上扬，受越南现货需求支撑

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透新加坡7月22日 - 亚洲柴油现货升水周一上扬，行业消息人士称因浮现来自越南的现货需求，但进入9月后需求料将下滑。
消息人士称，越南最大燃油进口商Petrolimex求购5.4万吨柴油，交付期在今年下半年，这些船货可能不用于国内，而是向邻国柬埔寨再出口。投标结果可能在周一公布。
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)可能已收到了六个对其先前求购柴油和汽油的报价。消息人士称，大宇报价最低，为每桶较新加坡报价升水2.60美元。
未能联系到Ceypetco官员对此事置评。
地方消防部门周一称，日本Nansei Sekiyu KK被要求无限期推迟重启冲绳Nishihara炼厂，此前该炼厂一装置发生爆炸。该炼厂加工量为每日10万桶。
但一位业内消息人士称，此事件对柴油和航煤生产不会造成重大影响。
国有的厄瓜多尔石油公司称，越南石油公司(PetroVietnam)已签约向其出口210万桶柴油。
消息人士表示，在中东，Emarat可能从沙特阿美，而非此前市场人士透露的维多公司购买了两批航煤船货，各自3万吨，交付日期定在8月。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻 审校 于春红)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月