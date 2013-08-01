国际油市：9月亚洲柴油裂解价差走高，但柴油现货升水下滑

路透新加坡8月1日 - 9月亚洲柴油裂解价差周四升高，但消息人士指出，8月下半月现货升水下滑，表明未来月份需求可能疲软。

路透数据显示，9月亚洲柴油裂解价差升0.44美元至较迪拜原油高每桶18.61美元，指标500 ppm柴油现货升水跌0.07美元至每桶0.81美元。

“需求不给力，但仍在坚守，”一位驻新加坡交易商称。

“台湾炼厂仍在苦撑，但至少AG炼厂看来重返市场。中国没有柴油出口，新加坡库存仍较低。”

7月31日止当周，新加坡境内航空燃油和柴油库存降低7%至两周低位789.3万桶。

海湾炼厂对欧盟官员关于将免除航空燃油4.7%进口关税的言论表示欢迎。一位海湾消息人士称，“这对炼厂而言是好消息，他们曾担忧这项关税会影响对欧洲的航空燃油出口。”

Saigon Petro在市场求购1万吨含硫量为0.25%的柴油，交货期为9月15-19日。此次竞购将于8月5日关闭。

维多向嘉能可出售15万桶500 ppm柴油，价格较新加坡8月下半月均价升水0.90美元。(完)

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