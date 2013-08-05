更正-国际油市：亚洲航空煤油裂解价差反弹，因欧洲有潜在需求(8月2日)

(更正：因英文原文有误，内文第二段航煤裂解价差报价应为“攀升0.40美元，至较迪拜原油每桶高18.80美元”，非“攀升1美元，至较迪拜原油每桶高19.40美元”)

路透新加坡8月2日 - 亚洲航空煤油和柴油周五裂解价差反弹，行业消息人士称，因欧洲存在潜在需求，而且日本料有煤油需求。

路透数据显示，9月航煤裂解价差攀升0.40美元，至较迪拜原油每桶高18.80美元。

贸易消息人士称，欧洲对航煤需求未来数月将增加，因炼厂进入维修期，且利比亚炼厂产出降低。

另一方面，柴油需求看来在放缓。

行业消息人士称，菲律宾的Petron从BB Energy购入20万-25万桶含硫500 ppm柴油，交货期为8月22-24日。

消息人士称，这是BB Energy首次向Petron出售现货柴油，尽管此前曾参与过Petron的竞标。

交易消息人士称，南非的PetroSA可能从维多购买3.3万吨500 ppm含硫柴油，交货期为9月13-15日，价格为较中东报价升水每桶7.5至8美元。

他们表示这略低于PetroSA稍早一批9月船货的价格。

行业消息人士称，坦桑尼亚的石油进口商从瑞士交易商Augusta Energy购入超过20万吨柴油和近2.5万吨航煤和煤油，交货日期为八九月间。加权平均升水为每吨37.331美元。

中国航油周四稍晚表示，该公司今年第二季的航煤供应和交易量较上年同期降低近5%至270万吨。(完)