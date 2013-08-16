国际油市：亚洲馏分油价格与欧洲贴水跌至2月来最深，套利吸引力提升

路透新加坡8月16日 - 亚洲馏分油价格较欧洲的贴水周五跌至2月来最深，行业人士称，这令将柴油和航空燃油船货运往西方变得更具吸引力。

数名行业消息人士透露，欧洲交易商Trafigura至少将一艘巨型油轮(VLCC)的柴油船货从韩国运往西非。其中一位称，Trafigura可能还会再运送一艘苏伊士型油轮的柴油船货走同样路线。

“亚洲柴油现在很便宜，航运价格也是，同时西非的需求很不错，因此他们按这条航线输送是合情合理的，”一名驻新加坡的交易商表示。

路透数据显示，东西方柴油价差周五跌至每吨负12.80美元，6月时则为每吨升水逾13美元，原因是印度柴油出口增加打压亚洲价格，而欧洲炼厂减产令欧洲价格持坚。

“大量输出通常经济效益更高，特别是运往西非，”另一名交易商表示。“但由于印度出口大量船货，实际上(从韩国出口的)收益下降了。”

另有行业人士透露，此外Essar Oil可能已售出一船9月初装货的柴油给维多，每桶价格比中东报价升水2.30-2.40美元左右。但这个消息无法得到证实。

新加坡市场没有航煤交易达成，但达成四笔柴油交易。

Trafigura从P66买了15万桶8月31-9月4日装货的500 ppm含硫柴油，每桶价格比8月28日-9月3日新加坡均价高出0.28美元。

BP从Winson Oil购买了15万桶9月1-5日装货的500 ppm含硫柴油，每桶价格比9月2-6日新加坡均价升水0.30美元。(完)

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