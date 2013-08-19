国际油市：柴油现货升水跌至三个月低点

路透新加坡8月19日 - 亚洲指标柴油现货升水周一跌至逾三个月低点，受大量来自印度和泰国的船货且市场需求不佳所打压。

路透数据显示，500ppm含硫柴油升水跌0.06美元，每桶比新加坡报价高0.22美元，是5月9日升水每桶0.20美元以来的最窄水平。

印度8月柴油出口料将触及去年12月来最高水平，因印度雨季打压交通和农业部门对燃料油的需求。

印度9-12月的柴油需求通常增加，因冬季出游增多。但一名印度方面的消息人士表示，今年需求迟滞，因零售柴油价格上涨。

一名行业消息人士表示，肯尼亚石油进口商料将求购12万吨航煤和17.3万吨柴油，9-10月交付，可能很快会进行招标。

欧洲方面的需求也可能下降，因利比亚石油部表示，该国Marsa Al Hariga石油港口周一已完全恢复运营。

航运界消息称，利比亚石油业近三周前遭遇劳工抗争打击后，利比亚最大的Ras Lanuf炼油厂首次进行石油产品装运。

名为Cape Benat的油轮周五早间已在Ras Lanuf炼油厂开始装载航煤。这艘船料将运往意大利。

研究公司Genscape周一公布的数字显示，8月9日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)柴油库存增加5%至277.6万吨。这可能会挡掉来自亚洲的套利船货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻