国际油市：东西方柴油价差跌至六个月来低点，提振套利窗口魅力

路透新加坡8月23日 - 行业消息人士透露，东西方价差跌至六个月来最低水平，提升了亚洲至欧洲柴油船货套利的吸引力。

路透数据显示，期货转掉期(EFS)缩窄0.08美元至每吨负18.94美元，为2月6日来最窄，当时EFS每吨负19.29美元。EFS是交易商用于对冲船货由东方运往西方风险的衍生品。

这表明亚洲柴油价格与欧洲相比正在走弱。交易商表示，不考虑航运成本等其它因素的话，当EFS在每吨负15美元左右的时候，船货从东方运往西方就变得有利可图。

交易商表示，从亚洲运往欧洲的船货料将增加，因季风季节期间亚洲需求疲软，导致亚洲船货供过于求，而欧洲需求料将持坚，因炼厂正进行维修。

印度10 ppm含硫柴油与中东价差持坚于每桶升水3.50-4美元之间，受南非现货需求支撑。

另一名行业消息人士表示，来自巴西的需求同样支撑了10 ppm油价，因巴西咖啡和糖丰收，该国农户的柴油需求增加。

但该消息人士也表示，一旦季节性需求结束且冬季来临，巴西的需求从10月开始可能会削减。

一名行业人士透露，Thai Oil可能已经售出一船9月底装货的500 ppm含硫柴油，每桶价格比新加坡报价低约0.80美元。但无法立即证实这笔交易。

壳牌石油向BP购买了10万桶9月7-11日装货的航空燃油，每桶价格比9月6-12日新加坡均价高约0.30美元。

壳牌也向BP出售15万桶9月18-22日装货的10 ppm含硫柴油，每桶价格比新加坡9月17-23日均价高出2.30美元。(完)

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