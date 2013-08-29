国际油市：柴油裂解价差下滑，因亚洲库存居高不下

路透新加坡8月29日 - 亚洲柴油裂解价差周四下跌近3%，触及每桶16.25美元，因尽管大量船货从东方运向欧洲，但库存仍然居高不下。

官方数据显示，8月28日止当周，新加坡中质馏分油在岸库存大增46%至10周高位881.6万桶。

“高库存产生大量卖压，这种情况可能会持续一段时间。有船货运往西方，但运费用不断上升，”一名驻新加坡的交易商表示。

但一些交易商称，尽管航运价格上涨，但将柴油运出亚洲仍是一个比较好的选择，因为需求停滞。

行业人士表示，9月可能至少有85万吨柴油将从亚洲运往欧洲，单月输出量为至少两年来最高水平，因亚洲需求疲软，且欧洲炼油产能出现季节性下降。

新加坡现货市场，兴隆向Sietco卖出10万桶航煤及25万桶500 ppm柴油，二者均于9月13-17日装运，价格分别是每桶较新加坡基准离岸价升水20美分和贴水10美分。(完)

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