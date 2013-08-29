国际油市：柴油裂解价差下滑，因亚洲库存居高不下

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡8月29日 - 亚洲柴油裂解价差周四下跌近3%，触及每桶16.25美元，因尽管大量船货从东方运向欧洲，但库存仍然居高不下。
官方数据显示，8月28日止当周，新加坡中质馏分油在岸库存大增46%至10周高位881.6万桶。
“高库存产生大量卖压，这种情况可能会持续一段时间。有船货运往西方，但运费用不断上升，”一名驻新加坡的交易商表示。
但一些交易商称，尽管航运价格上涨，但将柴油运出亚洲仍是一个比较好的选择，因为需求停滞。
行业人士表示，9月可能至少有85万吨柴油将从亚洲运往欧洲，单月输出量为至少两年来最高水平，因亚洲需求疲软，且欧洲炼油产能出现季节性下降。
新加坡现货市场，兴隆向Sietco卖出10万桶航煤及25万桶500 ppm柴油，二者均于9月13-17日装运，价格分别是每桶较新加坡基准离岸价升水20美分和贴水10美分。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。