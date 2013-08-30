国际油市：亚洲柴油裂解价差回升至两日高位，但仍低于一个月前水平

路透新加坡8月30日 - 亚洲柴油裂解价差周五反弹2%至两日高位，每桶报16.56美元，但这仍低于一个月前水平，因供应充足，严重打压裂解价差。

“如果亚洲只依靠西方来吸收供应，那么我猜测市场很难在这么短时间内反弹，”一名北亚交易商表示。他并表示，亚洲可能需要等待一段时间，高峰季节性需求要到第四季才会浮现。

荷兰石油咨询公司Patrick Kulsen周四表示，8月29日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的中质馏分油库存减少4.5%，至208.7万吨。

但日本经济产业省数据显示，7月日本煤油销量较上年同期减少11.3%至59万千升。

新加坡中质馏分油市场现货交易再度销声匿迹，周四则各有一宗柴油和航煤交易，这也是本周仅有的现货交易。

国国家发改委周五下发通知称，决定自周六零时起，将汽、柴油价格每吨分别提高235元和225元人民币。据路透测算，此次汽、柴油价上调幅度分别约为2.5%和2.7%。 (完)

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